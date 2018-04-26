Учёные: Беременные из «поколения Миллениума» более депрессивны, чем из «поколения девяностых»

По словам британских специалистов, в большей степени это касается именно молодых матерей.

Согласно анализу, опубликованному в Journal of the American Medical Association, девушки, которые оказывались в положении после 2000 года, чаще способны испытывать стресс. Такие результаты были получены после опроса более 2 тысяч женщин из разных поколений. Для беременных из «Миллениума» процент депрессивного состояния оказался равен 25 %, а для тех, кто рожал в девяностых годах – 17 %.

Такие цифры сохранялись даже при учёте разности в уровне образования, наличии вредных привычек и индекса массы тела. Однако учёные отмечают, что это не означает – нынешние молодые мамы постоянно испытывают стресс. Количества опрошенных не достаточно, чтобы стопроцентно это доказать. Однако специалисты назвали некоторые причины, по которым у молодых мам возникает депрессия. В первую очередь, сказывается влияние родителей, живших при кардинально других условиях. Второе – ускорение темпа жизни и сложности с работой.