Новый Порядок оказания медпомощи для пластических хирургов вступил в силу

С 3 июля 2018 года начал работать Приказ Минздрава России от 31.05.2018 № 298н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Пластическая хирургия» (http://pscommission.ru/bank-dokumentov/item/7-prikazy/121-prikaz-ob-utverzhdenii-poryadka-okazaniya-meditsinskoj-pomoshchi-po-profilyu-plasticheskaya-khirurgiya).



В документе подробно расписаны измененные правила оказания медпомощи детям и взрослым, ее формы и виды, а также стандарты оснащения медицинских клиник и штатные нормативы, рекомендуемые к применению. Обсуждение и разъяснение некоторых положений Порядка участники дискуссий обсудят 16 октября 2018 года в Стеклянном зале международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия Сегодня», где будет организован круглый стол на тему «Утверждение стандартов образования и порядка оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия"».



Н.Е Мантурова, главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы, уже встретилась с главными внештатными специалистами пластическими хирургами столицы и федеральных округов, которые одобрили своевременное введение нового Порядка, назвав его актуальным. В ходе встреч замечено: новый Порядок, прежде всего, ставит целью обеспечить безопасность и пациентов, и врачей.



Важно сохранять спокойствие и внимательно оценить ситуацию: нет цели одномоментного закрытия всех клиник – переход на новый Порядок предусматривает период, в рамках которого медицинские организации смогут либо обеспечить условия, указанные в Порядке, либо скорректировать направления своей деятельности. Наталья Мантурова призвала специалистов быть готовыми к диалогу, чтобы можно было в дальнейшем доработать и внести при необходимости какие-либо дополнения в положения Порядка.



Н.Е.Мантурова акцентировала внимание на необходимости проведения главными внештатными специалистами пластическими хирургами совещаний в своих регионах с главными врачами бюджетных медицинских организаций по вопросу оказания содействия клиникам пластической хирургии в использовании возможностей больниц для оперирования своих пациентов в рамках существующего законодательства.