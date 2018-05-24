Ученые доказали, что апельсины снижают риск заболевания сетчатки глаза

Специалисты Университета Сиднея пришли к неожиданному выводу, что для поддержания зрения человеку необходимо съедать хотя бы один апельсин в день.

Ученые на протяжении долгого времени проводили опыты с помощью лабораторных крыс. В ходе исследования обнаружилась прямая взаимосвязь между присутствием в рационе грызунов апельсинов и состоянием их зрения. Специалисты заметили качественное улучшение сетчатки глаз и, как следствие, увеличение остроты зрения животных, если в день они съедали достаточное количество цитрусовых. Оказалось, что обильно присутствующие в апельсинах флавоноиды предотвращают макулярную дегенерацию сетчатки.

Перенеся свои наблюдения на людей, ученые заметили еще одну закономерность. И молодое поколение, и пенсионеры, съедая по одному апельсину в день, способны предотвратить заболевание глаз. Окулисты утверждают, что эти цитрусовые на 60% снижают риск дегенерации сетчатки. При этом другие продукты, также богатые флавоноидами – зеленый чай, натуральное вино и яблоки, оказываются на 30% менее полезными для предупреждения опасной болезни.