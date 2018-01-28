Эксперт назвал причины увеличения заболевания ВИЧ за последний год

За последнее время число заболевших ВИЧ в Москве выросло почти на четверть и до сих пор продолжает расти. Ситуация в других регионах ничуть не лучше. Специалист объяснил причину такого роста.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что в столице России за предыдущий год число людей, болеющих вирусом иммунодефицита человека, увеличилось на двадцать процентов. Об этом официально сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Как уточняется, в 2016 году количество заболевших ВИЧ составляло около двух с половиной тысяч человек. В прошлом 2017 их уже стало три тысячи. Академик Вадим Покровский считает, что тому виной недостаточно эффективная деятельность властей страны по профилактике заболевания, объясняя это тем, что в первую очередь правительство занимается ситуациями в регионах с высоким уровнем заболевания ВИЧ, практически не уделяя внимания тем, где рост числа заболевающих только растет.

Интересно, что на сегодняшний момент не существует единой статистики по распространению ВИЧ в Российской Федерации. В сети Интернет регулярно появляется информация, полученная в результате исследований в отдельных регионах страны.