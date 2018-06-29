Кубанские медики вернули женщине зрение

Кубанские медики смогли помочь женщине вернуть зрение и вернуться к полноценной жизни.

Известно, что 53-летняя жительница Кубани испытала геморрагический инсульт в области лобных долей головного мозга. Ярко выраженных симптомов не было, потому она и не догадывалась о том, что пережил ее организм. После такого недуга кровоизлияние поразило сетчатку глаз, вследствие чего женщина резко потеряла зрение.

Медики, как только выяснили причину потери зрения, назначили подходящий курс лечения. Также пациентка пережила несколько хирургических вмешательств. Хирурги смогли удалить сгустки крови из глаз, а хрусталики заменили на искусственные. Лечение помогло 53-летней пациентке и ее зрение вернулось.

К слову, лечение оказалось настолько успешным, что еще два года до выхода на пенсию она сможет доработать по своей специальности – лаборант. Недавно пациентке провели контрольный осмотр, который подтвердил отличный результат лечения. Теперь она может жить полноценной жизнью с любимой работой и воспитанием двоих внуков.