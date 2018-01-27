Салаты с инфекцией: McDonald’s подозревают в причастности к массовому отравлению людей

Более 100 человек уже получили отравление циклоспорозом, эту проблему связывают с салатами из популярной сети быстрого питания McDonald’s. Случаи заражения кишечной инфекцией зафиксировали сразу в двух американских штатах.

Как сообщает издание The Reuters, в США зафиксировали массовое отравление людей. В штате Иллинойс порядка 90 человек оказались больны циклоспорозом, возбудителем которого является микроскопическая бактерия-паразит Cyclospora cayetanensis. Аналогичные симптомы были также зафиксированы и в штате Айова, там отравились 15 человек.

Четверть зараженных американцев из штата Иллинойс рассказали, что перед отравлением они ели салаты, купленные в McDonald’s. В департаментах здравоохранения штатов, где были зафиксированы случаи отравления, считают, что к массовому заражению может быть причастна сеть McDonald’s.

В связи с этим было принято решение остановить продажу салатов в McDonald’s, пока ситуация не будет уточнена. Помимо этого, сети предлагают сменить поставщика. По данным издания, уже в 3 000 точках питания от McDonald’s на Среднем Западе США избавились от смеси для салатов. Пользователи Сети встревожены массовыми отравлениями и уже пишут, что решили отказаться от салатов с инфекцией в пользу более безопасных продуктов.