Россиянок призвали больше и раньше рожать

За последние пятнадцать лет рост населения увеличился. Итоги прошлых лет подвели в Тульской области.

В сравнении с 2016 годом жительницы Тулы рожают меньше: в 2017 на свет появились более 13 тысяч детей, это почти на 2 тысячи меньше показателей за 2016 год, но количество абортов значительно снизилось. Специалисты считают, что семьи бояться заводить детей из-за не стабильного материального состояния. Администрация Тульской Области намерена предпринять меры для того, чтобы развеять сомнения будущих родителей. А именно: строительство новых детских школ и садов, для обеспечения дополнительных мест, трудоустройство матерей, укрепление браков, профилактика разводов, поддержка многодетных семей, поощрение рождения первенцев. Также власти Тулы считают важным, донести до молодых женщин важность родить ребёнка в репродуктивном возрасте. Медики утверждает, чтобы вероятнее всего родить здоровое потомство и не навредить своему здоровью, женщина должна родить в возрасте 22-35 лет. Сейчас Тульская область занимает 17 позицию в России, по показателю демографического роста.