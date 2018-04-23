Российские медики удалили три раковых опухоли разных органов за одну операцию

Медики Одинцовской центральной больницы столкнулись с уникальным клиническим случаем в области онкологии.

Сообщается, что после подтверждённого рака предстательной железы специалисты обнаружили ещё две разновидности злокачественных образований в области почек и мочеточника.

Врачи приняли решение как можно быстрее произвести хирургическое вмешательство и удалить все раковые опухоли. Операция длилась шесть часов, в течение которых с помощью лапароскопии, кроме новообразований, были убраны участки пострадавших органов. Благодаря такому методу были уменьшены риски рецидива заболевания, а также сократился реабилитационный период после вмешательства.

Ранее стало известно, что вследствие рака скончался сооснователь модного дома Benetton Карло Бенеттон в семидесятичетырёхлетнем возрасте.