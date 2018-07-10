«Отравиться можно и съедобными грибами»: Красноярские специалисты рассказали, как выжить

В преддверии сезона сбора грибов специалисты Федеральной службы защиты прав потребителей напомнили грибникам правила, как не стать жертвой отравления грибов.

Нельзя забывать, что грибы продукт, который сложно усваивается в организме. Их не стоит употреблять в пищу, людям, страдающим желудочным болезнями, беременным женщинам и детям. Даже полностью здоровым людям стоит относиться к растениям аккуратно. Людям, которые не отличают съедобные грибы, от ядовитых не стоит идти на охоту за лакомством самостоятельно, необходимо воспользоваться помощью специалистов. Даже если грибник сорвал растение, относящееся к съедобному виду грибов - это не гарантирует, что растение не принесёт вред здоровью. В пищу можно употреблять только молодые грибы. Однако больше всего отравлений происходит из-за неправильного приготовления грибов. Люди пренебрегают правилами обработки растения, в результате чего, наносят урон своему здоровью. Категорически запрещается покупать грибковые растения у лиц, не имеющих документы подтверждения качества.