Россиянам не нужны наркотики

Подавляющее большинство россиян, а именно 89%, выступают против легализации слабых наркотических веществ. ВЦИОМ говорит о выросшей ответственности граждан в вопросах здоровья.

По результатам опроса от 21 июня стало известно, что большинство россиян против легализации легких наркотиков. Такому мнению придерживаются почти 90% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет. Молодежь (кому 18-24) в этом вопросе менее категорична – лишь 17% «За».

Как сообщает ВЦИОМ, в этом году граждане России стали более ответственно относиться к своему здоровью по сравнению с прошлогодними результатами. Также сильно увеличился процент тех, кто готов сообщить в правоохранительные органы об употреблении или распространении запрещенных веществ.

В опросе участвовало более полутора тысяч человек, которым задавали вопросы по телефону.

Напомним, что вред от легких наркотиков такой же, как и от его «собратьев». Врачи предупреждают, что плавное развитие зависимости нередко приводит к смертельным исходам. Ведь синтетические вещества, содержащиеся в лёгких наркотиках, содержат в себе губительные для человека вещества и разрушают организм за считаные месяцы.