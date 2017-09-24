В Челябинске врачи «подарили» новорожденной пищевод

Хирургам из Челябинской области удалось спасти новорожденную девочку, которая была рождена без пищевода.

Известно, что об этой патологии ребенка узнали с помощью УЗИ еще во время беременности его матери. Тогда врачи уже подготавливались к тому, что после рождения малышке нужно будет оказать нелегкую медицинскую помощь.

Когда девочка родилась, то без пищевода она могла бы умереть. По этой причине врачи некоторое время проводили гастрономию для того, чтобы ребенок мог набрать нужный вес до необходимой операции.

После того, как малышка набрала нужный вес, то ей провели операцию и врачи «подарили» ей пищевод. Теперь ее жизни ничего не угрожает и она вместе с матерью находится под наблюдением медиков в хирургическом отделении. Сейчас девочка уже питается естественным для нее образом.

По словам специалистов, несмотря на то, что подобные случаи происходят очень редко, уже было немало проведено таких операций, после которых малыши смогли нормально себя чувствовать.