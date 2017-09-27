Учёные раскритиковали традиционный английский напиток

Учёные из Англии сделали вывод, который удивил любителей чая. Сообщается, что добавление обезжиренного молока в горячий напиток снижает его полезные свойства как минимум на треть.

Кроме этого, был развеян миф об излечении этим напитком заболеваний онкологического характера. Более того – исследователи заявили, что чай с молоком может спровоцировать появление в организме веществ, которые имеют отрицательное влияние на человека.

В ходе нескольких экспериментов было доказано, что добавление молочного продукта в чай имеет такие последствия, как расстройства желудка и потенциально появление камней в почках. Кроме этого, если продолжительное время употреблять эту смесь, то в ближайшем будущем у человека появляются проблемы с давлением, а также с ожирением при добавлении более калорийного молока. Поэтому данный напиток противопоказан гипертоникам и гипотоникам.

Тем не менее, он рекомендован кормящим грудью женщинам для улучшения их молока.