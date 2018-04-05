Учёные рассказали, как бороться с мигренью

Исследователи дали несколько рекомендаций людям, страдающим от регулярной мигрени.

Так, советуется вести дневник мигрени для прослеживания динамики появления болезни – чаще всего проявления наблюдаются во время цикла у женщин либо после сложных трудовых будней. Также мигрень появляется после длительного напряжения, от которого можно избавиться благодаря медитации или физической активности.

Одним из усилителей мигрени является слишком яркое освещение, поэтому во время плохого самочувствия не будет лишним находиться в комнате с тусклым светом. Не стоит забывать, что ещё одним раздражителем является жаркая погода, поэтому необходимо одеваться согласно подходящей температуре воздуха и находиться в тени во время солнечной активности.

Если мигрень сопровождается давящей болью в области глаз, то облегчить её поможет прикладывание льда к проблемной зоне. Кроме того, учёные советуют пересмотреть рацион питания и минимизировать употребление сахара, спиртного, молочных и мучных продуктов.