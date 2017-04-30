Варёные овощи полезнее свежих - эксперты

Известно, что на территории России растёт масса овощей и фруктов, которые являются незаменимыми для пользы человеческого организма.

Диетологи рекомендуют подвергать помидоры термической обработке для выработки ликопина – мощного антиоксиданта, который уничтожает клетки, вызывающие онкологические заболевания. Сообщается, что в кипящей томатной пасте содержится в двадцать раз больше полезного вещества, чем в обычных сырых овощах.

Что касается моркови, то лучше употреблять её в варёном виде, так как после обработки высокотемпературным способом начинают более активно выделяться вещества, которые улучшают человеческое зрение. Помимо этого, варёные овощи являются более безопасными, так как уничтожаются яды, которыми растения защищаются от насекомых.

Эксперты также напоминают о том, что термическая обработка должна быть правильной для того, чтобы в продуктах остались витамины. Например, брокколи и цветная капуста должны вариться не более пяти минут, так как все полезные вещества исчезают.