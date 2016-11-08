В Великобритании школьникам ограничат доступ к сладкой еде

Жесткие меры предпримут на территории туманного Альбиона, чтобы понизить уровень ожирения учащихся школ.

На днях правительство Великобритании предложило создать новый указ, суть которого заключается в запрете продаж высококалорийной еды у мест оплаты. В список «заращённых» товаров, наверняка, попадут многочисленные энергетические напитки, в состав которых входит высокое количество кофеина. Более того, планируется ожесточить цензуру на телевидении и в интернете в отношении «нездоровой пищи», а в школах ввести специальные программы по мотивированию детей к занятиям спортом. Британские ученые полагают, что уже не больше, чем через 15 лет, показатель детского населения страны, страдающего ожирением, сократится как минимум в 2 раза – до 700 000 человек.

Напомним, что вопрос содержания сахара в продуктах и вопрос ожирения в целом крайне остро стоят на повестке дня. Это связано с результатами исследования 2017 года: Великобритания названа страной самых толстых людей в Европе. «Показатели увеличения процента населения туманного Альпиона, страдающих ожирением и имеющих лишний вес, превышают данные по США» - такое заявление сделали в eжeгoднoм дoклaдe OЭCP Health at a Glance.