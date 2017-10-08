Ученые рассказали, как вредят здоровью кроссовки и высокие туфли

Сотрудники Гарвардского университета исследовали обувь и назвали самые опасные виды. Результаты работы опубликовали на сайте учебного заведения.

Дэниэл Либерман в научной статье рассказал об исследовании своей команды. По его словам, сильнее всего здоровью человека вредят кроссовки и туфли на высоком каблуке. Виной тому различные амортизаторы и так называемые воздушные подушки.

Ученые заметили, что производители кроссовок прибегают к различным средствам, призванным сделать ношение продукции максимально комфортным. Однако эти меры лишь вредят носителям. Излишняя мягкость мешает мышцам ступни хорошо работать и со временем ослабляет их. В итоге нога становится более восприимчивой к внешним угрозам и повреждениям.

По последним данным, туфли вредят человеку ещё сильнее. При ходьбе на высоком каблуке структура мышц существенно меняется. Вдобавок, происходит деформация стопы.Со временем изменения могут стать причиной тяжелых осложнений.

Специалисты рекомендуют регулярно тренировать свои стопы, прогуливаясь босиком. Так все мышцы будут правильно работать и сохранять свою упругость. Для долгих пеших переходов летом лучше всего подойдут легкие сандалии.