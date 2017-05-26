Из-за вспышки лихорадки долины Рифт туристам не рекомендуют посещать Кению

В Кении вспыхнула лихорадка долины Рифт. На данный момент известно о 13-ти летальных исходах и 100 случаях инфицирования. Первые заразившиеся были выявлены в северо-западных графствах Кении. Заражение происходит при контакте с больными овцами и верблюдами.

По мнение экспертов, массовое заражение произошло из-за употребления в пищу мяса инфицированных животных. Правительством Кении проводит профилактические мероприятия во всех регионах государства. Туристом не рекомендуется в ближайшее время посещать Кению.