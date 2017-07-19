Эксперты рассказали о 5 способах снизить риск развития рака кожи

Эксперты утверждают, что даже единичный солнечный ожог в детстве может повысить риск развития меланомы - одной из самых опасных форм рака.

«У каждого пятого жителя США будет диагностирован рак кожи на протяжении жизни, поэтому очень важно знать, как обезопасить себя», - рассказал медик и профессор дерматологии Майк Жирарди. Команда экспертов из Йельского онкологического центра и Йельской школы медицины составила список из пяти факторов, которые снизят шансы повредить кожу солнечными лучами.

Нужно использовать большое количество солнцезащитного крема с высоким SPF и не забывать обновлять слой каждые несколько часов и после купания. Защита губ от солнечного света также важна, поэтому необходимо пользоваться специальными бальзамами. Одежда из плотной ткани с высоким коэффициентом защиты от ультрафиолетового излучения создаст физический барьер, защищающий кожу от солнца. Также нужно избегать солнца между 10 и 20 часами, когда волны солнечного света наиболее «агрессивны». Наиболее важным пунктом является регулярная медицинская проверка: все новообразования на коже нужно проверять у врача, даже маленькие родинки или возрастные пигментные пятна.