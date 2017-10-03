Московский зоопарк заботится о животных, угощая их особым "мороженым"

В Московском зоопарке придумали специальное лакомство в самые жаркие летние дни. Об этом сообщает руководитель отдела внешних коммуникаций зоосада Магомед Саралиев.

В жаркие летние дни здоровье животных находится в повышенном риске опасности. Поэтому работники Московского зоопарка делают все от них зависящее, чтобы как-то облегчить страдания своих подопечных. Вот и на этот раз было придумано «мороженное» для животных - специальное лакомство, позволяющее организму остывать за считаные минуты. Секрет приготовления этого «десерта» весьма прост: корм, смешанный с кусочками льда.

Следует отметить, что Московский зоопарк является одним из самых старых в Европе и входит в десятку самых посещаемых зоопарков планеты. На данный момент в нем представлены более 8000 животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире.

Также руководство Московского зоопарка сообщает о запуске проекта «Летний лекторий», в рамках которого зоологи, научные сотрудники и кураторы международных программ расскажут о редких, «краснокнижных» видах животных, заповедных уголках России, а также представят передовые исследования в области естественных наук.