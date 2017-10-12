Мухи и кокосовое масло помогут решить проблемы при генетических заболеваниях

Исследователи Боннского университета с помощью мух и кокосового масла смогли найти пути решения проблемы пероксисомальных заболеваний. Эксперименты, проведенные с плодовыми мухами, показали, что диета с кокосовым маслом существенно увеличивает продолжительность жизни этих насекомых.

Для исследований были взяты две группы мух с отсутствием необходимого гена, который приводит к генетическим нарушениям. Одна из групп, контрольная, питалась обычной пищей, другая, экспериментальная – с добавлением масла кокоса. Оказалось, что мухи экспериментальной группы могли жить неделями. В то время, как «контрольные» погибали на следующие сутки. Ученые считают, что живучесть «экспериментальных» мух обусловлена питательностью кокосового масла, которая даёт дополнительную энергию еще на уровне личинок.

Специалисты немецких центров нейродегенеративных и онкологических заболеваний считают, что это открытие способно продвинуть медицину в решении проблемы генетических отклонений у человека.