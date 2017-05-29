Учёные нашли замену инсулина для диабетиков

Исследователи из Швейцарии нашли альтернативу, которая может стать заменой уколам инсулина для диабетиков.

Сообщается, что в ходе одного эксперимента были созданы клетки, которые выделяют необходимый гормон после употребления кофе. Создатели теории смогли выделить клетки в почках, которые отвечают за выработку инсулина после попадания кофеина в человеческий организм. Учёные сообщают, что в ближайшем будущем именно этот бодрящий напиток заменит инсулиновые инъекции для людей, страдающих от сахарного диабета.

Известно, что вследствие этого заболевания ежегодно умирает от двадцати тысяч человек. Медики призывают тщательно следить диабетиков следить за уровнем сахара в крови, который на данный момент возможно регулировать лишь с помощью инсулина.

Несмотря на это, учёные дают благоприятные прогнозы – они рассчитывают, что хотя бы одна чашка ароматного кофе поможет больным улучшить самочувствие и держать ситуацию под контролем.