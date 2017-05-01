Ученые: алкоголь вызывает рак

Специалисты из Национального института изучения рака в Бетесде рассказали о том, как влияет алкоголь на организм человека. По из мнению, алкоголь способен спровоцировать рак.

В новом проекте приняли участие более 100 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет. Специалисты анализировали то, как алкоголь влияет на их организм. Данное исследование проводилось на протяжении восьми лет. За этот период 10 тысяч из всех участников скончались, а 12 - все же стали болеть раком. Ученые проанализировали образ жизни, питание и другие факторы, чтобы определить связь появления раковой опухоли и употребления спиртных напитков.

В результате оказалось, что на каждого человека алкоголь влияет индивидуально. Однако в большинстве случаев умеренное употребление может даже снизить ваш риск заболеть раком. Вот только тогда, когда участники эксперимента пили больше и больше, с уровнем употребления алкоголя повышался и риск на раковую опухоль.

Напомним, что ранее ученые неоднократно говорили о вреде алкоголя и его влияния на рак. Также отмечали и копченную еду. Выяснилось, что такая пища может вызвать рак полости рта, желудка и молочной железы. К слову, многие специалисты считают, что алкоголь вызывает большую часть видов рака.