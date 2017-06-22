Компания Durex пойдёт под суд из-за рекламы в России

Сегодня стало известно о возбуждении дела Федеральной антимонопольной службой по отношению к производителю контрацептивов Durex.

Представители ведомства обвиняют компанию за недобросовестный рекламный ход, в котором каждый второй гражданин России якобы имеет в своём организме половую инфекцию. Чиновники утверждают, что если человек посмотрит этот рекламный ролик и воспримет его всерьёз, то также он сделает вывод, что в России нет квалифицированных специалистов в области медицины, а также подумает, что нет даже намёка на пропаганду здорового образа жизни.

В рекламе компания Durex ссылалась на результаты исследования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Однако там опровергли эти данные, уточнив, что показатель пациентов с заболеваниями, передающимися половым путём, составляет всего лишь одну десятую процента от общего количества населения. Сообщается, что дело будут рассматривать на судебном заседании 5 июля. Ситуация приобрела резонанс, так как на сведения, о которых шла речь в рекламе, жаловались и обычные россияне.