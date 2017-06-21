В Камеруне после открытия бара уменьшилось количество детей

Антрополог из Франции Фернандо Рамирес Росси представил свою теорию причин снижения рождаемости у одного из племён Камеруна.

Сообщается, что представители племени бака живут на территории тропических лесов. В основном они охотятся, рыбачат и занимаются собирательством. До тех пор, пока добыча не исчезнет, племя остаётся на том же месте. Росси заинтересовался их историей и образом жизни и в качестве фундамента для исследования использовал материалы о племени, начиная с 2010 года. После этого он сообщил, что коэффициент рождаемости снизился на три позиции.

Одной из главных причин уменьшения количества детей является, по мнению учёного, появление бара, в котором подавляющее большинство напитков составляет дешёвый алкоголь. Местные жители, в том числе дети начали употреблять так называемый «виски» ежедневно по причине его низкой стоимости. Однако оказалось, что этот напиток – не что иное, как смесь этанола с метанолом.

Эффект опьянения наступает стремительно, однако так же быстро человек уменьшал способность зачать ребёнка. Помимо этого, «виски» может вызвать онкологические заболевания и расстройства нервной системы. После появления бара на территории племени также повысился коэффициент смертности, но не от эпидемий, а от злоупотребления метанола. Правительство страны запретило изготовление напитка, но продавцам было дано разрешение на продажу остатков запасов.