"Оскар" опасен для здоровья: в Улан-Удэ новая вспышка сальмонеллёза

Роспотребназдор Бурятии совместно с Центром гигиены и эпидемиологии начали расследование и принимают меры по ликвидации очага инфекционного заболевания. Так, посетители кафе «Оскар» в Улан-Удэ подверглись заражению сальмонеллёзом.

Сообщается, что во время плановой проверки заведения был обнаружен ряд грубых нарушений, в том числе антисанитария касательно хранения заготовок и готовых блюд, а также приготовления пищевой продукции. Также отсутствуют документы, которые подтверждают безопасность употребления продуктов.

По предварительным данным, сальмонелла попала в организм одиннадцати посетителей, которые госпитализированы. Точное количество заражённых неизвестно, а работа заведения остановлена до окончания следственных действий.

Известно, что это не первое масштабное появление инфекции – в январе этого года более ста посетителей ресторана «Шулэн До» угодили в больницу после отравления. У всех пострадавших диагностировали сальмонеллёз.