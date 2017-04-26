Житель Тюмени неделю игнорировал собственный инфаркт

Сильное жжение в области груди 56-летний мужчина проигнорировал, без внимания он оставил и другие симптомы инфаркта – 7 дней он не замечал, что во время ходьбы задыхается больше обычного. От госпитализации житель Тюмени также до последнего отказывался.

Как сообщают СМИ, первый симптом мужчина решил оставить без внимания. Также он игнорировал неприятные ощущения после сильного жжения. Мужчину не насторожило и то, что ему стало тяжелее ходить.

В итоге, спустя неделю, 3 июня, мужчине резко стало хуже. Житель Тюмени пожаловался жене на усиление одышки и на сухой кашель. Супруга настояла на том, чтобы мужчину осмотрели врачи скорой помощи. Они сразу же стали говорить о необходимости госпитализации, но тот отказывался. Переубедить мужчину удалось лишь диагнозом – инфаркт.

Жителю Тюмени, который неделю игнорировал собственный инфаркт, поставили стен и установили электрокардиостимулятор. В течении двух недель врачи боролись за его жизнь, сначала мужчина был в реанимации, а затем лежал в отделении неотложной кардиологии. Врачи отмечают, что всем людям старше 40 лет нужно ежегодно посещать кардиолога и не игнорировать тревожные симптомы.