Ученые: Велотренажер "бьет" по почкам

Специалисты пришли к выводу, что занятия на велотренажере "бьют" по почкам.

Речь идет о тех случаях, когда человек слишком загружает свой организм и чрезмерно тренируются. В таких случаях мышцы получают микротравмы, что в последствии может привести к почечной недостаточности. Это провоцирует белок, который выделяется в организме во время получения травм.

Для того, чтобы придерживаться нормального режима и сохранить свое здоровье в хорошем состоянии ученые рекомендуют постепенно увеличивать свои нагрузки, когда речь идет о занятиях на велотренажере. Специалисты назвали "сигнал" организма о том, что тренировки нужно поубавить: боль в области живота и по всему телу, тошнота и моча темного цвета.

К слову, ученые не отрицают, что в том случае, когда расписание тренировок и их интенсивность расписаны с умом, то занятия на велотренажере станут отличным способом поддержать свою физическую форму. Более того, с помощью велотренажера можно эффективно сбрасывать вес.