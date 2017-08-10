На Кубани робот оперирует онкобольных бесплатно

Представители медицины Краснодарского края рассказали об успешном функционировании робота в течение четырёх лет для проведения операций.

Сообщается, что инновация под названием «Да-Винчи» демонстрирует объёмное изображение операционной зоны и с максимальной точностью повторять движения врача. Благодаря этому роботу появилась возможность проведения самых сложных лапароскопических и малоинвазивных хирургических вмешательств. Также известно, что после оперирования роботом «Да-Винчи» значительно уменьшается реабилитационный период после операции.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения России отметил, что благодаря роботизированной технике хирурги на Кубани смогут улучшить технику телемедицины на территории Краснодарского края. Считается, что это поможет связаться с хирургами онкологического профиля других городов и стран. Также уточняется, что оперативное вмешательство роботом для каждого жителя Кубани является бесплатным.