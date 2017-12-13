Эксперты обнаружили зависимость набора веса от тепла и специй

Эксперты из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии исследовали влияние температуры и острой пищи на аппетит. По словам ведущего автора Эндрю Брауна, это может помочь в том числе и при похудении. Результаты работы представили в The Conversation.

Связь аппетита и температуры отслеживалась первоначально по тому, как питались американские военнослужащие, дислоцированные в разные точки планеты во время и сразу после Второй мировой войны. Оказалось, что в пустыне солдаты потребляли еды примерно на треть меньше, чем в Арктике. Эксперты проверили эти результаты, регулируя температуру с помощью кондиционера в обычном офисе. Чем холоднее там было, тем больше работникам хотелось есть.

Также оказалось, что и специи влияют на набор веса. Это специалисты поняли, проведя эксперименты на мышах, которым давали острый чили. Оказалось, что животные, которые потребляли еду со специями, слабее набирали вес примерно на 25 %. Эксперты предупреждают, что желающим похудеть не стоит опираться только на высокую температуру и острую пищу. Необходимо также и заниматься спортом. Однако влияние тепла и специй на вес учитывать стоит.