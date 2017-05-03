Витамин D препятствует образованию раковых клеток в кишечнике, считают ученые

Значение витамина D, как важного препятствия на пути рака, считалось ранее недостаточно изученным. Недавно ученые из разных университетов выяснили, что большое количество этого витамина в крови предотвращает возможное развитие раковых клеток в кишечнике. Об этом сообщает Journal of the National Cancer Institute.

По результатам новейших исследований выяснилось, что витамин D, помимо своего благотворного влияния на кости, является важнейшим компонентом для снижения риска образования рака кишечника из-за роста и регуляции клеток. Ранее такую гипотезу уже выдвигали, но четкие критерии сформулированы не были. К тому же, подвергалось сомнению соответствие волонтеров для проведения данных опытов.

Ученые доказали, что у людей с повышенным содержание витамина D, развитие раковых клеток кишечника было существенно ниже. В ходе проведенных исследований, экспертами были изучены более 5000 случаев рака кишечника во многих странах мира.