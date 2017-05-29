Учёные: Благодаря чечевице можно снизить уровень глюкозы в крови

Специалисты из Университета Гальфа заявили, что если картофель или рис поменять на бобовые, то это поспособствует снижению уровня глюкозы в крови. Процент составит больше 20.

По словам профессоров Эллисон Дункан и Дэна Рамдата, если убрать из рациона крахмалосодержащие гарниры, то здоровье частично улучшится. Организм станет лучше реагировать на продукты с углеводами. По мнению специалистов, люди слишком мало внимания уделяют бобовым. Они более полезны, чем привычные гарниры.

Однако стоит отметить, что от чечевицы есть и вред. Эксперты предупреждают, что очень много её употреблять не стоит из-за негативного влияния на почки и сердце. Кроме того, это потенциальный аллерген, и её нельзя принимать в пищу в случае подагры.