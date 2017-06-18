Стоматологи раскритиковали жидкости для полоскания рта

Известный стоматолог из Лондона Фил Штеммер жестко раскритиковали специальные жидкости для полоскания рта и заявил, что они совершенно неэффективны и могут даже вызвать кариес. Об этом сообщают британские СМИ.

Фил Штеммер публично призвал людей не тратить средства на дорогостоящие и не очень жидкости для рта. По мнению стоматолога, они не делают абсолютно ничего, кроме как на короткое время освежают дыхание. Однако Штеммер говорит, что с этой задачей может справиться и обычная жвачка, которую также удобно брать с собой и пользоваться в любое время.

Более того, из-за данных жидкостей для рта наоборот может развиваться кариес, поскольку данные средства способны нейтрализовать защитные свойства зубной пасты. По этой причине Штеммер призывает, не покупать подобные жидкости для рта.