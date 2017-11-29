Создан препарат для неизлечимого рака

В Америке врачи создали новый способ лечения опухолей рака, которые не поддаются традиционным методам современной терапии. Создан новый препарат, создающий мутации в клетках рака.

Ученые объяснили, что рак в организме человека развивается из-за того, что активность важных белков падает. По этой причине размножаются раковые клетки. Однако естественной мутации клеток не хватает для того, чтобы добиться уничтожению опухоли.

Однажды ученые испытывали на лабораторных мышах препарат, который лечит опухоль. Вот только тогда результат оказался недолговременным. После этого был изобретен препарат, который мог бы активировать нужные организму белки. Теперь специалисты решили использовать два препарата одновременно. Это показало хороший результат: спустя 28 дней раковые клетки стали погибать. Положительный эффект на лабораторных мышах был и при лечении лейкемии.

Напомним, что недавно в Тюмени в больницах внедрили современный метод диагностики рака, который до этого был лишь в нескольких городах России - Питер, Москва, Томск. Новый способ возможен при помощи специального радиофармацевтического препарата. С ним врачи получают двухмерное изображение органа, которое они исследуют. К слову, подобный метод исследований поможет лучше изучать у пациентов метастазы, поражения костного мозга при нейробластоме, нейробластоме, феохромоцитоме и другие тяжелые заболевания.