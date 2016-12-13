В Тюмени врачи внедрили новый способ для диагностики рака

В Тюмени врачи стали использовать сцинтиграфию. Новый способ дает возможность намного лучше выявлять образования раковых опухолей.

Новый метод стали применять благодаря современному радиофармацевтическому препарату. Он вводится в кровь пациента и дает двухмерное изображение исследуемого органа. Такой способ для исследований станет полезен при изучении врачами у пациента таких образований, как метастазы, поражения костного мозга при нейробластоме, нейробластоме, феохромоцитоме и других заболеваний. К слову, в подготовке к новому методу диагностики тюменские врачи прошли обучение в ведущих клиниках России.

Этот метод диагностики уже был внедрен в таких городах России, как Петербург, Москва и Томск. Теперь список пополнил город Тюмень. Сложность нового метода диагностики состояла в том, что действие специального препарата было лишь в течении нескольких часов и врачам нужно было проявить оперативность.

Напомним, что недавно в Челябинске врачи научились удалять раковую опухоль через нос. Дело в том, что если опухоль размером до 6 сантиметров, то теперь врачи с помощью специального отсоса сначала измельчают ее, а после этого могут изъять через носовое отверстие. Главный нейрохирург минздрава Челябинской области отметил, что уже были проведены около 120 таких процедур. Особенностью их называют то, что пациент уже через несколько дней может отправится домой.