Специалисты назвали причины рвоты у кошек

У владельцев кошек нередко вызывает беспокойство рвота этих домашних питомцев. Специалисты называют ряд причин, способные вызвать это.

Эксперты просвещают: у кошек сложная система пищеварения, поэтому к рвоте могут привести самые разнообразные обстоятельства. Например, слишком холодная еда, поэтому домашнего питомца следует кормить достаточно теплым кормом. Ещё один важный фактор – перекорм. Эту ошибку совершают многие владельцы животных. Кошка ест часто, но понемногу. Тем не менее, хозяева должны соблюдать разумную меру в количестве предоставляемой еды для хвостатых. В качестве причин рвоты специалисты называют также быструю еду и обычное отравление.

Один из самых распространенных поводов к рвотным позывам, не связанный напрямую с пищеварением, это кошачья шерсть. Как известно, кошки – большие чистюли. Умываясь, они слизывают с себя большое количество шерсти. После ее скопления в желудке, кошка вынуждена её исторгать из организма. Не следует также забывать, что стрессы – злейший враг животных и они также могут вызвать этот неприятный для существа процесс.