«Улыбайся и терпи»: Елена Малышева объявила о новом этапе голодовки

Елена Малышева объявила о новом этапе своего похудения. Сначала она съела всего 700 калорий за день, после чего последует трехдневная голодовка, когда она будет употреблять только воду и чай.

На своей странице в Instagram Елена Малышева опубликовала видео, на котором рассказывает про свои способы борьбы с лишним весом. Они заключаются в радикальном ограничении употребляемых калорий. В первый день она съела 220 грамм 2% творога и 3 баночки 3% йогурта. Итого получилось 712 ккал за день. Как результат, Малышева потеряла 400 грамм за один день.

Результат, скорее всего, не сильно впечатлил доктора, и она решила ужесточить рамки. Следующие три дня пройдут без еды. Женщина пообещала употреблять только воду и чай. Малышева признается, что выдержать такое испытание будет трудно, но дает совет: «Улыбайся и терпи».

Подписчики были в шоке от такого заявления Елены Малышевой. Многие не понимают, зачем 57-летней женщине так радикально худеть. Кроме того, многие подписчицы напомнили, что продолжительное голодание вызывает осложнения на весь организм. Остановка ЖКТ, обмороки и тошнота могут сопровождать Малышеву в течение всего периода ее голодовки. Также поклонники заметили, что врач должна знать о менее экстремальных и таких же действенных способов похудения.