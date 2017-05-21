Ученые: одна из причин болезней сердца - одиночество

Уже долгое время специалисты заявляли, что одиночество плохо влияет на организм человека. Теперь список пополнился болезнями сердца и сосудов.

Ученые заявили, что новорожденные дети без внимания и нежности способны погибнуть. Что касается взрослых людей, то специалисты из Дании пришли к неутешительным выводам. В качестве эксперимента они изучили данные пациентов из различных кардиологических клиник в своей стране. Выяснилось, что по статистике преждевременно умирают именно одинокие люди. Предполагают, что в одиночестве многие забывают принимать нужные лекарственные препараты. Однако у людей, у которых есть родные, такие проблемы возникают намного реже.

После этого исследования ученые призвали жителей уделять внимание пожилым людям. По их словам, это поможет бабушкам и дедушкам прожить намного дольше.

Напомним, что недавно ученые заявили, что работодателям стоит выбирать пьющих людей. Было проведено исследование, в котором приняли участие люди пьющие и те, кто не употребляет алкоголь. Результаты показали, что пьющие люди прогуливают работу намного меньше. Больше выходных просят сотрудники со здоровым образом жизни. Как правило, им нужен отдых для решения психологических проблем и болезней.