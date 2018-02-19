Ученые научились предсказывать рождение ребенка

Группа ученых нашла способ предсказывать дату, когда на свет появится ребенок.

Новый способ связан с анализом крови. Был проведен эксперимент, в котором поучаствовали 30 беременных женщин. На основе анализа крови 20 из них они создали статическую модель для других рожениц. В результате ученые получили 45% точность. К слову, точность УЗИ равна 48%. Также исследователям удалось обнаружить предположительное вещество, которое свидетельствует о том, что ребенок будет недоношенным. 6 женщин из 8, которые поучаствовали в этом эксперименте, были отправлены на преждевременные роды. Это точность в 75%.

Специалисты отметили, что в случае если в больницах станут пользоваться этими открытиями, то прогноз касательно родов станет намного дешевле.

Напомним, что недавно ученые нашли замену донорской крови. Новой разработкой стал порошок "Erythromer". Он вводится в организм человека и с помощью него поступает кислород, что является основной функцией крови. Такая замена донорской крови сработает лишь на 24-48 часов. Однако специалисты отмечают, что этого вполне достаточно, чтобы успеть найти донора и спасти жизнь человеку. К слову, такой порошок можно хранить до полугода.