Медики выяснили, что синтетическая кровь может заменить донорскую

Американские медики нашли новый способ для помощи тяжелораненым. Врачи выяснили, чем можно заменить донорскую кровь.

Специалисты разработали вещество в форме порошка под названием "Erythromer". Его функция заключается в том, что он доставляет человеческому организму кислород, что делает и кровь. В этом порошке содержится гемоглобин человека, а также вещество способно перерабатывать кислород в углекислый газ. По словам специалистов, таким средством можно будет воспользоваться, например, если нужно доставить в больницу тяжелораненого человека.

Однако специалисты отмечают, что новое изобретение не может быть постоянной заменой крови. Это лишь вариант выиграть время для того, чтобы найти донора и спасти таким образом человека от смерти: порошка со свойствами крови хватает на срок от 24 до 48 часов. Преимуществом "Erythromer" является также то, что он не испортится за короткое время: его можно хранить около полугода.

Напомним, что недавно в России свою первую операцию провел робот-хирург. С помощью его работы врачам удалось взять анализ опухоли больного раком пациента. По словам врачей, опухоль мужчины находилась рядом с важными элементами мозга и человек мог бы случайно задеть что-то, чем привел бы все к трагическому концу. Робот таких ошибок не допускает, что позволило успешно начать лечение. Теперь первый пациент робота-хирурга отправился домой, а медики уже могут анализировать образец опухоли.