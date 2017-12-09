Ученые рассказали, как навсегда избавиться от неприятного запаха изо рта

Международные ученые длительное время работали над технологией, которая поможет людям навсегда избавиться от неприятного запаха изо рта. Сообщается, что новый датчик способен не только устранить неприятные запах, но и победить галитоз.

Корейские ученые совместно с американскими коллегами изобрели уникальный датчик, который способен побеждать неприятный запах ещё до его появления. Специалисты утверждают, что прибор необходимо подносить ко рту и если его цвет измениться на коричневый, то стоит немедленно прополоскать ротовую полость мятным раствором. Сообщается, что датчик, способен даже обнаружить галитоз.

Согласно официальным данным, почти треть людей во всем мире страдает от галитоза, что обычно вызвано накоплением бактерий в ротовой полости. Новый датчик работает путем сбора химического вещества сероводорода, который пахнет гнилыми яйцами и является основной причиной неприятного запаха изо рта.