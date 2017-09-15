Британские ученые выяснили, что является самым отвратительным на Земле

В мире существует множество вещей, которые вызывают неподдельное отвращение у людей. Британские ученые решили проанализировать все факторы и определить, что является самым отвратительным на Земле.

Согласно исследованию, проведенному Лондонской школой гигиены и тропической медицины, основная причина такого чувства как отвращение заключается в том, что данная эмоция структурирована вокруг вещей, которые представляют риск заболевания. Ученые утверждают, что все отвратительные для людей вещи, могут нести в себе опасность. Отвращение уже давно признано эмоцией, которая эволюционировала, чтобы помочь предкам избежать заражения.

Профессор Валь Кертис вместе с коллегами-учеными проанализировали ответы добровольцев и определили самую отвратительную вещь. По мнению 75 процентов из 2500 человек, в данном рейтинге выигрывает неприятный запах тела из-за нарушения гигиенических правил.