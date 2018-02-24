Врач из Алабамы придумал новую методику удаления меланомы

Врач Карлос Контрерас из Университета Алабама в Бирмингеме обнародовал сведения об инновационной методике борьбы с меланомой. Небольшие хирургические надрезы позволяют пациентам меньше времени тратить на восстановление после операций, как сообщает HotGeo.

Специалист проверил новую методику при лечении больной из Бирмингема. Она обладала светлой кожей и рыжими волосами, а также имела много родинок, то есть, была очень сильно подвержена воздействию солнечных лучей. Из-за этого стандартный способ удаления меланомы использовать было бы сложно – болезнь развивалась очень быстро.

Лимфатические узлы в области таза уже оказались с метастазами. Карлос Контрерас придумал, как вылечить больную в максимально краткие сроки. Небольшие надрезы в количестве шести – и всего через сутки больную выписали. Она подчеркнула, что чувствует себя очень хорошо после проведённой операции. Однако экспертами новая методика пока не была оценена.