Диетологи указали, чем вредна популярная кетогенная диета

Кетогенная диета становится в настоящее время всё популярнее среди желающих похудеть из-за положительных отзывов. Однако специалисты в области диетологии больным её не рекомендуют, поскольку такое питание может оказаться и вредным, как сообщает VistaNews.

По словам доктора Сюзанны Фишер из Южной Флориды, основа работы кетогенной диеты – низкий уровень углеводов, из-за чего человек худеет, пользуясь собственным жиром в качестве основного энергоисточника. Кажется интересным, но на самом деле организму такое только вредит. Из-за кетогенной диеты образуются камни в почках, человек постоянно чувствует себя голодным, есть трудности с посещением туалета и даже может развиться сердечно-сосудистое заболевание.

Слишком активное сжигание жира ведёт к ослаблению состояния мышц, из-за чего от худеющего ещё и очень неприятно пахнет. Полезной кетогенная диета является диабетикам, однако другим перед её использованием лучше проконсультироваться с врачом. Эксперты в целом не рекомендуют диеты, в которых ограничивается употребление какого-то конкретного продукта, подчёркивая, что лучше всего организм себя чувствует при соблюдении баланса.