Руководитель Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала о разработках мер для увеличения жизни в России до 80 лет. По ее словам, задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, будет выполнена в срок.

Вероника Скворцова дала интервью для одного из отечественных изданий, в ходе которого рассказала, как в России будет достигнут средний показатель жизни до 80 лет. Указ об этом оставил после своей инаугурации президент Владимир Путин. Согласно его словам, результат должен быть готов уже к 2030 году. Хотя до него осталось менее 12 лет, Скворцова назвала задачу выполнимой. Также она кратко рассказала о мерах, которые будет внедрять в жизнь.

По ее мнению, в первую очередь нужно пересмотреть подход к воспитанию детей и молодежи. Для этого с самых первых образовательных учреждений и до самых вузов пропагандировать здоровый образ жизни. Руководитель Министерства здравоохранения считает, что это должно уберечь большую часть подрастающего поколения от пристрастия к вредным привычкам. Помимо этого, она собирается повышать уровень медицины в стране, а также сделать диспансеризацию и возможность прохождения регулярных профосмотров более доступной.