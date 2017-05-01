Ученые доказали, что отказ от бекона и алкоголя снижает риск развития рака

Исследователи из Всемирного фонда изучения рака (WCRF) пришли к выводу, что отказ от бекона и алкоголя может значительно снизить вероятность того, что у человека возникнет рак. Об этом проинформировало издание VistaNews.

Ученые выяснили, что злоупотребление беконом и другими копченостями может спровоцировать развитие рака полости рта, желудка и молочной железы, а употребление алкогольных напитков вообще является причиной практически всех видов рака. Некоторые исследования также показывают, что умеренное употребление алкоголя, обычно определяемое как не более, чем напиток в день для женщин, или два в день для мужчин, может продлить срок службы и улучшить здоровье сердца. Тем не менее, WCRF утверждает, что для профилактики рака лучше не пить алкоголь.

В докладе также сообщается, что люди должны поддерживать здоровый вес тела; оставаться физически активнымы; есть много цельного зерна, продукты и бобы, и ограничить потребление обработанных продуктов, фаст-фуда и сладких напитков; избегать пищевых добавок, которые не уменьшают риск развития рака и могут в некоторых случаях увеличивать его.