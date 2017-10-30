В Америке доктор предложил лечение звуками из Интернета

Американский специалист Уильям Эдвин Грей III утверждает, что многие тяжелые болезни можно лечить с помощью звуковых файлов из Интернета. Речь идет о таких заболеваниях как Эбола, тиф, холера, ОРВИ, свиной грипп.

По словам Грея, на его сайте можно прослушать аудиозаписи, которыми возможно вылечить многие заболевания. Всего портал предоставляет около 23 видов звуков из Интернета. За эти файлы придется платить. К слову, их цена не очень высокая, но большинство стоит около 5 долларов. Доктор заявил, что в 2014 году с помощью своей новой технологии он излечил от Эболы нескольких пациентов, однако доказательств этому не нашлось. Согласно словам доктора, звуковые волны могут нести энергетический сигнал гомеопатических средств, что и способствует выздоровлению человека.

После этого его заявления появилась информация, что совет рассмотрит решение о лицензии доктора. Дело в том, что нет доказательств, что такая методика эффективна и безопасна для пациентов. По словам мужчины, он не станет сопротивляться, если его захотят лишить лицензии на его медицинскую деятельность.

Напомним, что недавно социолог Эллис Кэшмор заявила, что запрет родителей использовать компьютер или другие гаджеты можно назвать торможением развития для ребенка. По ее мнению, о современном мире невозможно узнать как можно больше без Интернета. К тому же, по мнению Кэшмор, в Интернете ребенок может сделать все тоже, что и на улице.