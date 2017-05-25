Учёные выяснили влияние жевательной резинки на сердечную активность

Японские исследователи объяснили, каким образом жевательная резинка действует на энергетическую активность человека. В эксперименте принимали участие две выборки респондентов.

Первым дали жевательную резинку в подушечках, которые нужно было жевать при ходьбе в течение четверти часа. Вторым дали порошок, который содержал в себе те же ингредиенты. В конце изучения был сделан вывод, что у первой части испытуемых после измерения частоты сокращений сердечной мышцы наблюдалось увеличение нормальной цифры вдвое по сравнению с остальными участниками эксперимента. Учёные заключили, что жевание подушечек при прогулке увеличивает количество пройденной дистанции и трату энергии; особенно это наблюдается у немолодых представителей мужского пола.

Также было заявлено, что при комбинации физической активности, особенно в тренажёрном зале, и пережёвывании резинки, имеется возможность контроля своего веса и потенциального похудения.