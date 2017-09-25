Обнародован список продуктов, помогающих организму избавляться от опухолей

В Министерстве здравоохранения России считают, что онкологические заболевания могут быть напрямую связаны с пищей, которую человек употребляет. Вся суть в том, что многие продукты содержат в себе вредные канцерогены, которые и вызывают раковые опухоли. Однако вместе с тем ученые нашли также продукты, которые помогают организму избавляться от опухолей.

Одним из таких продуктов стало цельное зерно. Ученые считают, что зерно само по себе имеет свойство повышать иммунитет и за счет этого бороться с раком, однако очень важно, чтобы оно было именно цельным. Помимо этого в список хороших продуктов вошли также помидоры и грейпфруты. В них содержаться специальные вещества под названием «ликопин». Оно снижает риск заболеть онкологией. По словам медиков, суточная норма ликопина содержится в 2 килограммах помидоров.

Ученые рекомендуют заниматься спортом и питаться правильно, чтобы риска заболеть вообще не возникало. Здоровый образ жизни очень хорошо поднимает иммунитет и помогает организму бороться с многими заболеваниями.