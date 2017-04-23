Диетологи рассказали, как поддерживать здоровье органов малого таза у женщин

Специалисты выделили ряд ключевых продуктов, которые способны нормализовать общий уровень самочувствия у женщин. Кроме того, диетологи отметили важные свойства жирной рыбы, которая улучшает половую жизнь и помогает преодолеть трудности в зачатии ребенка.

Первое вещество, которое должно присутствовать в ежедневном рационе – это омега-3. Насыщенные кислоты в большом количестве содержатся в семенах льна, жирной рыбе и орехах. Диетологи рекомендуют чаще выбирать жареную рыбу, ведь учеными был проведен эксперимент, в котором выяснилось, что пары, которые дважды в неделю ели рыбу имели более насыщенную сексуальную жизнь. Кроме того, среди пар, у которых были трудности с зачатием ребенка, был замечен положительный результаты. 92% женщин забеременели в течение года, если все это время регулярно употребляли рыбу.

Далее диетолог Эми Морисс рассказывает про богатые натрием бананы. Он способствует тому, что восстанавливается работа мышечных и нервных тканей.

Третьим в списке полезных продуктов стоит авокадо. Сам по себе фрукт не примечателен, однако в нем содержится наименьшее количество лимонной кислоты. Специалисты, в целом, рекомендуют женщинам как можно реже употреблять ее, ведь это негативно сказывается на сексуальной жизни.

Эми Морисс завершает список витамином D, который полезен для костей и скелетных мышц. Для того чтобы в организме было достаточно этого элемента, необходимо чаще гулять на солнце.