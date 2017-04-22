Исследователи: 87% женщин жалеют о том, что они съели

Новый опрос в Британии показал, что большинство женщин винят себя в том, что они позволили себе съесть что-то вкусное или выпить вина. 87% девушек ежедневно тратят до трёх часов самобичевания из-за кусочка шоколада или пиццы, как заключили исследователи.

Анализ полученных данных опроса показал, что в среднем каждая женщина в своей жизни переживает около 46 тысяч панических атак, связанных с тем, что они могут превысить лимит калорий и поправиться. 66% процентов жительниц признались, что еда и напитки – истинное наслаждение для них. Однако при этом 87% ежедневно жалеют о том, что позволили себе лишнее пирожное или кусок пиццы.

Всего на вопросы исследователей Slim Wine ответили 2000 девушек. Стало известно, что женщины испытывают наибольшую вину, когда они потребляют фаст-фуд (47%), или выпьют бокал вина (18%) а также когда позволят себе доесть после ребёнка (11%). Такие «срывы» влекут за собой трёхчасовую депрессию. Хотя 8 из 10 девушек признались, что они хотели бы прекратить истязать себя. А 43% возмущены беспечностью их мужей в отношении еды, в то время как они ругают себя за съеденный попкорн в кинотеатре.

Исследователи заключили, что женщины сильно переживают из-за мелочей, а потому им нужно изменить своё отношение к еде и прекратить вводить себя в ежедневную депрессию из-за съеденного в ресторане чизкейка.